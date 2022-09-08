Названы первые признаки развивающегося алкоголизма

Мечты о выпивке после работы или в выходные можно считать первым признаком развивающегося алкоголизма. Об этом рассказала нарколог Кира Устюгова, слова специалиста приводит Ura.ru.

На первой стадии алкоголизма, отмечает эксперт, люди начинают выпивать по вечерам в будни или по выходным.

«Человек начинает мотивировать себя, что он заедет в магазин после работы или дождется выходных, чтобы выпить. Таким образом он сам себя нагоняет уже перед употреблением», - объяснила Устюгова, добавив, что от этого человек получает чувство эйфории от предстоящего процесса.

Со временем количество и крепость выпиваемого алкоголя может расти. В этом случае Устюгова посоветовала немедленно обратиться к специалисту. Фото: unsplash.com