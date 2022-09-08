Школьница сорвалась со скалы и погибла во время похода на Урале

Школьница погибла во время похода в горах Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа из 45 детей из города Кыштым вышла в поход по горному массиву в сопровождении двух педагогов. Во время похода со скалы сорвалась 14-летняя девочка. Ребенок погиб.

«Прокуратура проверит исполнение должностными лицами требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в части обеспечения безопасности учащихся в образовательном процессе», - сообщили в региональной прокуратуре.

Следственный комитет также начал проверку по факту трагедии. Фото: unsplash.com