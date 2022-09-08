Тело младенца нашли в уличном туалете в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в уличном туалете у торговых павильонов нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного. Через некоторое время была найдена 36-летняя женщина. По предварительным данным, она родила в туалете, не став обращаться к медикам, и оставила там младенца.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы. Фото СК