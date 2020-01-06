Названы самые опасные блюда в ресторанах

Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторанах, которые могут причинить вред здоровью. Об этом ведомство написало на своем сайте.

Посетители ресторанов могут отравиться или получить инфекцию, когда заказывают салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса: рулеты, паштеты или котлеты. Вред здоровью можно причинить и при употреблении студней и шаурмы.

Роспотребнадзор заявил, что бактерии и вирусы часто выживают на поверхности плохо промытых овощей и фруктов. В ведомстве также перечислили наиболее частые диагнозы при пищевых отравлениях в ресторанах — это иерсиниоз, сальмонеллез, кампилобактериоз, гепатит А, дизентерия, ротавирусная и норовирусная инфекции.

Также специалисты дали советы россиянам, которые все-таки отравились в ресторанах. Отмечается, что после обращения к врачу пострадавшие могут написать претензию владельцу ресторана: для этого важно сохранить чек или выписку по банковскому счету.

«Необходимо получить медицинское заключение. Желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением»,

— подчеркивает Роспотребнадзор.