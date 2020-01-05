Анастасия Волочкова сбросила с себя все лишнее в Тайланде

Анастасия Волочкова продолжает развлекать своих поклонников фотосессиями в волнующих ракурсах. В этот раз звезда балета устроила в бассейне в Тайланде фотосессию топлес, пишет «7 дней».

«Она, может, разделась бы полностью, но что-то остановило ее и она натянула на себя стринги белого цвета, состоящие из двух ниточек. Этот предмет гардероба, впрочем, мало что прикрыл на теле Анастасии»,

– пишет издание.

Балерина в этом году изменила любимым Мальдивам и уехала на новогодние каникулы в Таиланд. Поклонники подозревают, что поездка на райские острова сорвалась из-за финансовых проблем Волочковой. Впрочем, она, как видно, прекрасно отдыхает и в Азии.

В принципе это стандартный отдых Анастасии – много эпатажа и мало одежды, делают вывод светские журналисты. Остается сказать, что балерина сейчас действительно находится в прекрасной форме. Даже на Новый год в гостинице со шведским столом ей удается держать себя в руках.