Названы размеры призовых призерам Олимпиады от правительства России

Правительство РФ определилось с суммами призовых для российских спортсменов, ставших победителями и призерами Олимпиады в Токио. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получат 4 миллиона рублей. За серебро российское правительство заплатит 2,5 миллиона рублей, за бронзу - 1,7 миллиона. Аналогичные премии предусмотрены победителям и призерам предстоящих летних Паралимпийских игр.

Тренеры и специалисты, которые участвовали в подготовке спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок их премирования определит Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России.

Напомним, на Играх в Токио золотую медаль завоевал тхэквондист из Петрозаводска Владислав Ларин. После своего успеха он уже получил 500 тысяч рублей от государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге и 2 миллиона рублей от правительства Карелии. Помимо этого, Владимир Путин наградил Ларина орденом Дружбы, а карельское правительство - орденом «Сампо». Фото Георгия Чентемирова