Олимпийскому чемпиону Владиславу Ларину торжественно вручили орден

В пятницу, 6 августа, прошла торжественная церемония в честь победы Владислава Ларина на Играх XXXII Олимпиады в Токио. В Зале Благородного собрания Национального музея республики спортсмену вручили Орден «Сампо», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Орден Владислав Ларин получил из рук главы Карелии Артура Парфенчикова.

«Это была не просто победа, это была победа за явным преимуществом. Она останется в истории Карелии. Мы должны сделать все, чтобы в дальнейшем приумножить это достояние», - отметил он.

Орден «Сампо» также получил Заслуженный тренер России Сергей Петров, который готовил чемпиона.

Глава республики отметил и родителей победителя. Их удостоили Почетного знака «За вклад в развитие Республики Карелия».

Ранее стало известно, что победитель Олимпийских игр в Токио получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере двух миллионов рублей.

Его тренера Сергея Петрова поощрят вознаграждением в миллион рублей, еще 500 тысяч рублей получит карельский тхэквондист Антон Котков, который также в составе олимпийской сборной был в Токио.

Кроме того, по 500 тысяч рублей чемпиону и тренеру и 100 тысяч рублей Антону Коткову выделило федеральное училище Олимпийского резерва в Кондопоге, где учатся оба олимпийца. // Фото: правительство Карелии