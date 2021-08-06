Журналист потерял 30 000 евро из-за слов о трансгендерах на Олимпиаде

В Финляндии разгорается скандал с участием известного журналиста Алекси Валавуори. Он на днях написал в Twitter, что осуждает участие транссексуалов в спортивных состязаниях вместе со спортсменками-женщинами, сообщает Yle.

«Полное говно. Ты не ловишь звезд в мужском зачете, меняешь пол и выигрываешь в женском», - высказался Валавуори.

В твите он дал ссылку на статью о Лорел Хаббард. Это первая трансгендерная женщина, выступающая в этом году на Олимпиаде в Токио. Спортсменке 43 года, она поменяла пол в 35 лет, а прежде соревновалась в мужской дисциплине по тяжелой атлетике.

Теперь она выступает в женской квалификации, потому что уровень тестостерона у нее ниже необходимой для мужчин границы.

На Валавуори обрушились обвинения в трансфобии.

Он отвечал, что, наоборот, выступает за равенство. Журналист объяснил, что не может согласиться, чтобы «накачанные допингом мужики» лишали женщин-спортсменок успешной карьеры.

В итоге транс-активистка Мона Блинг написала всем спонсорам Валавуори и сообщила, что они работают с трансфобом. Она попросила их задуматься над сотрудничеством с журналистом.

Валавуори после этого записал видео, в котором снова объяснил свою позицию и сообщил, что из-за рассылки Моны Блинг лишился сотрудничества с одним из партнеров, которое ежегодно приносило 30 тысяч евро. // Фото: Alex Pantling / Getty Images