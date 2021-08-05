Поле для мини-футбола и конькобежные дорожки появятся в Петрозаводске
Спорткомплекс «Луми», который благоустроили в текущем году в рамках программы о комфортной городской среде, будут развивать и дальше. Как сообщили в Петросовете, скоро начнут строить вторую очередь объекта.
Речь о перспективах развития «Луми» шла на выездном совещании с участием депутатов Петросовета, мэра Петрозаводска и сотрудников администрации города.
По словам руководителя МУ «Дирекция спорта» Василия Филина, строительство второй очереди «Луми» начнется в самое ближайшее время. Проект прошел государственную экспертизу. Его ориентировочная стоимость - свыше 440 миллионов рублей.
Будущий спортивный объект предусматривает поле для мини-футбола, конькобежные дорожки, площадку для стрит-баскетбола.
В СК также будет спортивно-хозяйственный корпус, гараж, парковка, трансформаторная подстанция, здание судейской с трибунами, компрессорная, электронное табло, мачты освещения и флагштоки.
Средства на строительство поступят как из регионального, так и из федерального бюджета. Завершить его собираются в 2023 году. // Фото: Петросовет