Названы ранние признаки развития болезни Альцгеймера

Потеря памяти, спутанность сознания, а также трудности при выполнении рутинных дел могут указывать на развитие болезни Альцгеймера. Об этом рассказали специалисты Национального института США по проблемам старения, пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом самым распространенным признаком недуга является забывание недавно полученной информации, отметили эксперты.

Специалисты уточнили, что люди с болезнью Альцгеймера могут потерять счет дням и временам года, иногда они могут забыть, где находятся и как пришли куда-либо. К трудностям при ежедневных делах относятся проблемы с выполнением задач, которые ранее пациенты решали на протяжении длительного времени. Например, больные могут забыть маршрут к месту, куда они ездили каждый день в течение нескольких лет. Фото livejournal.com