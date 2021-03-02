Названы причины гибели судна «Онега» в Баренцевом море

Траулер «Онега» потерпел крушение в Баренцевом море в декабре 2020 года, спаслись двое, погибли 17 членов экипажа. К гибели людей и судна привело стечение нескольких обстоятельств. В частности, обледенения корабля и ошибки экипажа. К такому выводу пришла комиссия Ространснадзора, расследовавшая серьезную аварию.

«В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях»,

- сообщает РИА Новости со ссылкой на Госморречнадзор.

Среди причин - шторм, лацпорт (прим.ред. вырез в наружной обшивке для проведения грузовых операций), открытый для выборки рыболовной снасти, через который в помещения на главной палубе попала вода. Это привело к резкому увеличению крена и затоплению. Комиссия также отметила «непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана», которые не наладили должный контроль за остойчивостью траулера и несвоевременно дали рыбакам команду покинуть траулер. (фото rbc.ru)