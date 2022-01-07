07 января 2022, 14:04
Названы первые симптомы поврежденной алкоголем печени
На ранних стадиях повреждения печени обратимы
Британское издание Daily Express назвало первые признаки поврежденной алкоголем печени. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Самыми ранними симптомами заболеваний печени являются боль в животе, понос, плохое общее самочувствие и повышенная усталость, считают врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании.
«Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы, если вы перестанете пить на постоянной основе»,
– уточнили эксперты.
Повреждения печени могут серьезно сказаться на выводе токсинов и регенерации клеток. И частое потребление алкогольных напитков может привести к серьезным заболеваниям. // Фото: Clard / Pixabay