Названы первые симптомы поврежденной алкоголем печени

Британское издание Daily Express назвало первые признаки поврежденной алкоголем печени. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Самыми ранними симптомами заболеваний печени являются боль в животе, понос, плохое общее самочувствие и повышенная усталость, считают врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Повреждения печени, связанные с алкогольным гепатитом легкой степени, обычно обратимы, если вы перестанете пить на постоянной основе»,

– уточнили эксперты.

Повреждения печени могут серьезно сказаться на выводе токсинов и регенерации клеток. И частое потребление алкогольных напитков может привести к серьезным заболеваниям. // Фото: Clard / Pixabay