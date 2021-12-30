30 декабря 2021, 21:11
Здоровый интерес

Названо худшее блюдо на завтрак

Диетолог советует вместо сладких хлопьев по утрам кушать овсянку

Сладкие хлопья назвали одним из самых вредных завтраков. Как считает диетолог Кортни Данджело, регулярное потребление такого блюда с утра провоцирует процессы старения, пишут «Известия».

В хлопьях содержится сахар и рафинированные углеводы, которые вызывают воспаление. Чем больше человек потребляет, тем выше риск набора веса, хронического воспаления и плохого здоровья кишечника. В целом это может привести к более быстрому старению, считает эксперт.

На завтрак вместо сладких хлопьев диетолог рекомендует употреблять овсяную кашу. Блюдо можно дополнить ягодами, фруктами и семенами льна.

Британский ученый Дэвид Ганн также заявлял о том, что сахар вредит сосудам, а его чрезмерное потребление ускоряет старение. Специалист советовал есть меньше мучного, макарон, мороженого, трансжиров и употреблять меньше сладкой газировки, алкоголя. (фото pixabay.com, Pexels)

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Метки: 
слодкие хлопья
сахар
Завтрак
старение