Названо худшее блюдо на завтрак

Сладкие хлопья назвали одним из самых вредных завтраков. Как считает диетолог Кортни Данджело, регулярное потребление такого блюда с утра провоцирует процессы старения, пишут «Известия».

В хлопьях содержится сахар и рафинированные углеводы, которые вызывают воспаление. Чем больше человек потребляет, тем выше риск набора веса, хронического воспаления и плохого здоровья кишечника. В целом это может привести к более быстрому старению, считает эксперт.

На завтрак вместо сладких хлопьев диетолог рекомендует употреблять овсяную кашу. Блюдо можно дополнить ягодами, фруктами и семенами льна.

Британский ученый Дэвид Ганн также заявлял о том, что сахар вредит сосудам, а его чрезмерное потребление ускоряет старение. Специалист советовал есть меньше мучного, макарон, мороженого, трансжиров и употреблять меньше сладкой газировки, алкоголя. (фото pixabay.com, Pexels)