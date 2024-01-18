Названо имя выигравшего миллиард рублей в лотерею счастливчика

Победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото» и обладателем миллиарда рублей стал токарь Юрий Семенов из Тюмени. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил счастливчик, выигрыш он планирует разделить с супругой Светланой и с детьми. В первую очередь, победитель хочет купить просторное жилье в родном городе. Часть денег Семенов планирует потратить на путешествия, некоторую сумму отправит на благотворительность. Также победитель хочет купить новый автомобиль и порадовать жену украшением с рубином по случаю рубиновой свадьбы. Помимо прочего, победитель лотереи задумывается над открытием собственного логопедического кабинета для помощи детям с речевыми отклонениями. Супруга Юрия Семенова работает логопедом.

Светлана Семенова отметила, что им с мужем всегда приходилось много работать, чтобы поднять двоих детей. Сейчас дети супругов живут в других городах. Дочь работает неврологом, а сын - стоматологом.

Как рассказал победитель, он регулярно играет в лотерею уже три года. В один из декабрьских дней он выиграл пять тысяч рублей в моментальной лотерее и на эти деньги купил билет, который в итоге принес ему миллиард рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»