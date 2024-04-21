21 апреля 2024, 12:32
Общество

Названа тема предстоящей планерки в мэрии Петрозаводска

В администрации карельской столицы обсудят реализацию проекта «Комфортная городская среда»

Мэрия Петрозаводска обнародовала тему планерки, которая пройдет в понедельник, 22 апреля.

По данным администрации, на традиционном мероприятии обсудят реализацию проекта «Комфортная городская среда». С докладом выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Ксения Иванова.

Планерка начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Мэрия
планерка
Комфортная городская среда
новости петрозаводска