21 апреля 2024, 12:32
Названа тема предстоящей планерки в мэрии Петрозаводска
В администрации карельской столицы обсудят реализацию проекта «Комфортная городская среда»
Мэрия Петрозаводска обнародовала тему планерки, которая пройдет в понедельник, 22 апреля.
По данным администрации, на традиционном мероприятии обсудят реализацию проекта «Комфортная городская среда». С докладом выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Ксения Иванова.
Планерка начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»