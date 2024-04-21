Названа тема предстоящей планерки в мэрии Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска обнародовала тему планерки, которая пройдет в понедельник, 22 апреля.

По данным администрации, на традиционном мероприятии обсудят реализацию проекта «Комфортная городская среда». С докладом выступит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ мэрии Петрозаводска Ксения Иванова.

Планерка начнется в 10 утра. Трансляция мероприятия будет вестись в интернете. // Фото «Петрозаводск говорит»