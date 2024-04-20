Секрет ее молодости. Светлане Пушкиной 85

Текст: Елена Малишевская

Светлана Пушкина родилась 21 апреля 1939 года. И в это трудно поверить: она прекрасно выглядит, в отличной профессиональной форме, до сих пор «в поле с микрофоном», как говорят журналисты. 63 года Светлана Андреевна отдала этому непростому делу, 24 из них работает в телекомпании «Ника». В чем секрет ее молодости и неугасающей энергии? Об этом рассказывают герои ее передач и фильмов, ее друзья и коллеги, а также дочь – звезда телеэкрана и общественный деятель Оксана Пушкина.

Много лет на телеканале «Ника плюс» выходила передача Пушкиной «От первого лица». В центре внимания – пути развития Карелии, проблемы, которые срочно решать. Еженедельно развернутое интервью Светлане Андреевне давал Глава республики Сергей Катанандов. Кстати, 21 апреля он тоже отмечает свой день рождения. Так совпало – автор проекта и его главный герой родились в один день.

«Вы спрашиваете про курьезные случаи в работе со Светланой Андреевной? Это невозможно. Она полностью отдавала и отдает себя своей профессии. Один из самых великих профессионалов, которые встретились мне на жизненном пути».

Сергей Катанандов считает Светлану Пушкину самым скрупулезным и принципиальным журналистом. Всегда подготовка к программе «От первого лица» проходила долго и тщательно: встречались, общались, обсуждали вопросы, которые требовали более внимательного подхода. И только после этого появлялась передача.

«Это не только хороший учитель, личным примером показывающий, что такое профессионал, но и гражданин. Человек, с любовью относящийся к своим товарищам, друзьям. А также человек, уважающий себя. Не случайно, что Светлана Андреевна проживает такую долгую жизнь и находится в прекрасной форме. Это одна из задач тележурналиста – выглядеть хорошо, быть приятным для телезрителей. Это огромная работа, которую мы не видим»,

- рассказывает Сергей Катанандов.

Бывший Глава Карелии до сих пор тесно общается со Светланой Пушкиной. И считает, что нынешним журналистам нужно брать с нее пример.

«Учитесь, работайте, берите пример со Светланы Андреевны! Огромное ей спасибо за нашу совместную работу. Спасибо за то, что она дала Петрозаводску и нашей любимой Карелии. Хочу еще сказать, что Оксана Пушкина – достойная дочь своей мамы. У нее было с кого брать пример».

Телезвезда Оксана Пушкина называет маму Легендой советской и российской журналистики и своей ролевой моделью. Признается, что она - до сих пор камертон в понимании сути бытия.

«Я прошла очень суровую мамину школу долгих, искренних, порой беспощадных, но очень честных и справедливых разговоров о жизни. Все это, безусловно, помогло мне в дальнейшем состояться, достичь определенных успехов в личной и в профессиональной судьбе. Ее слова и уроки стали фундаментом, на котором строится моя жизнь. Одним из центральных уроков, который я вынесла из наших бесед, было осознание того, что только я - хозяйка своей судьбы. «Никогда подкова не принесет тебе удачу, пока ты не прибьешь ее к своему копыту, и не начнешь пахать как лошадь!», - эти мамины слова стали для меня своеобразной мантрой в моменты сомнений и неуверенности», - рассказывает Оксана.

Важнейшим жизненным правилом, которым Светлана Андреевна поделилась с дочерью Оксаной, было умение видеть в будущем новые горизонты.

«В каждой жизни наступает момент, когда прошлое отступает, а будущее открывается, - рассуждала мама. - И в этот миг некоторые разворачиваются и идут назад, там привычнее, а другие - шагают вперед, в неизвестность. Я не знаю, какой путь правильный, но советую тебе всегда идти вперед. Там интереснее. Если ты не решишься на это сегодня, завтра будет таким же, как вчера. Поэтому только вперед!». Именно эта мамина философия помогает мне и сегодня шагать к своим мечтам и целям».

Наверное, этот принцип – «Только вперед!» - и привел Светлану Пушкину в 2000 году в молодой коллектив телекомпании «Ника».

«Она была и остается в нем самой молодой!»,

- считает глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский.

Они познакомились в 1973 году: двадцатилетний Андрей Мазуровский после службы в армии пришел работать на Гостелерадио микрофонным оператором. А Светлана Пушкина уже тогда была звездой – работала собкором карельского телевидения, готовила сюжеты для Москвы.

«Дистанция между нами была огромная! Кто я – на самой низшей должности, и кто она? Заметная, яркая, профессионал самой высшей пробы. Но при этом Светлана Пушкина всегда отличалась хорошим характером, была веселой, душой компании».

Это сегодня легко работать – снимай хоть на камеру, хоть на телефон. А тогда все было или в прямом эфире, или записывалось на кинопленку, вспоминает Андрей Мазуровский. Выдавалась дефицитная кинопленка в соотношении «один к двум»: на одну минуту сюжета можешь использовать только две минуты кадров. Испортил пленку – лишился премии, а то и выговор получил.

«Тогда и родилась плеяда журналистов, умеющих хорошо готовить материалы. Каждое слово было важно, каждая точка съемки. А в прямом эфире вообще невозможно допустить ошибку – его не выключишь, не сотрешь».

Высокая степень доверия со стороны героев передач – вот что еще отличает Светлану Пушкину, считает Мазуровский. Она не подведет, не подставит, никогда не сделает человеку плохо. Поэтому со Светланой Андреевной и любят работать многие известные в Карелии люди, в их числе – почетный гражданин Карелии Евгений Воскобойников.

«Мы со Светланой Пушкиной познакомились по рекомендации Андрея Мазуровского в процессе подготовки одного из юбилеев строительной компании «Век». Договорились сделать фильм, и это была очень качественная работа. Ну и, конечно, само общение со Светланой Андреевной было незабываемым. Она яркая, интересная, иногда жесткая, иногда мягкая, но всегда тактичная, умная, с аргументированной позицией. По итогу осталось очень хорошее впечатление и желание работать с ней дальше».

Потом был еще целый ряд проектов, в том числе и фильм о самом Евгении Воскобойникове, который Пушкина назвала «И другим никогда не буду». Светлана Андреевна смогла так расположить к себе, что в процессе съемок фильма было абсолютное доверие и спокойствие, много говорили о работе и о личном.

«В результате совместной работы сложились и чисто человеческие отношения: нам просто интересно встретиться за чашкой чая, посидеть, поговорить о жизни. Пожелаю ей долгих-долгих лет жизни! Она большая умница, следит за собой, она по-хорошему амбициозна»,

- подчеркивает Евгений Воскобойников.

«Домашний доктор» - один из самых долголетних проектов «Ники». Трудно сосчитать, сколько выпусков этой передачи вышло в эфир, и сколько врачей рассказали о своей работе Светлане Пушкиной. Один из них – доктор медицинских наук, профессор Александр Балашов.

«В ее передачах, как в скульптурах Родена, нет ничего лишнего: каждый кадр, каждое слово не выбиваются из контекста, все подчинено главной цели - донесению до телезрителя основной идеи передачи. Меня не перестает поражать ее умение непринужденно общаться с героями и участниками передач вне зависимости от того, студент это или профессор, медицинская сестра или главный врач. Ко всем она находит свой подход, свой ключик, располагая к себе и раскрывая самые яркие стороны героя. Эта кажущаяся легкость в работе Светланы Андреевны является результатом кропотливого, а порой каторжного труда, помноженного на ее бесценный профессиональный опыт».

Александр Балашов вспоминает совместную поездку с Пушкиной в Пудож в 2022 году. Тогда Светлана Андреевна готовила очередную передачу о медицинском институте ПетрГУ. Как раз в это время планировался выезд бригады преподавателей и студентов института в Пудож для оказания помощи в проведении диспансеризации населения. В разговоре со Светланой Андреевной Балашов вскользь упомянул об этом, и она моментально заявила: «Еду с вами, будем снимать!». Пытался отговорить, ссылаясь на тяжелую дорогу, но безуспешно.

«Ранним утром наша бригада из 12 человек в тесном микроавтобусе выдвинулась в Пудож. Дорога заняла шесть часов, и все это время Светлана Андреевна была в центре внимания: рассказывала журналистские байки, угощала всех бутербродами с рыбным паштетом, украшенными оливками. Как только мы добрались до Пудожской ЦРБ, Светлана Андреевна с утроенной энергией включилась в работу: взяла интервью у главного врача и работников больницы, пообщалась с пациентами, провела съемку нашей бригады, включая работу студентов и консультации профессоров. Вечером, усталые, мы разместились в микроавтобусе с надеждой отдохнуть в пути, но услышали команду Светланы Андреевны: «На выезде из города останавливаемся, выходим из автобуса и фотографируемся у дорожного указателя «Пудож». Все беспрекословно подчинились. В Петрозаводск мы вернулись далеко за полночь. Когда же передача вышла в эфир, то сюжеты, снятые в Пудоже, стали ее украшением!», - рассказывает Александр Балашов.

Общение Пушкиной и Балашова продолжается уже больше четверти века: и если начиналось оно на профессиональной основе «журналист - интервьюируемый», то в последние годы переросло в крепкую дружбу. За это время Светлана Андреевна предстала не только как блестящий журналист, но и как преданный друг, прекрасная мама и бабушка, замечательный кулинар, образцовая дачница, ну и, конечно же, заядлый автолюбитель.

Об источнике энергии Светланы Пушкиной часто задумывается ее друг – журналист и писатель Юрий Шлейкин. Откуда она? Фантастическая, неиссякаемая…

«Начнем с имени – Светлана, свет... И этим уже многое сказано. Ее журналистское творчество и в советские годы, и в ХХI веке окрашено не в розовые краски, но в светлые, несущие людям оптимизм и надежду. Эта энергия от родителей, от отца – участника войны и фронтового журналиста. От юности с оттепелью времен 1960-х. От коллег и первых наставников на «горке» - Гостелерадио Карелии. От эйфории первых передач на Москву в прямом эфире. От соратников телекомпании «Ника», с которыми много лет идет по жизни и мастерски делает сюжеты о людях и актуальных проблемах. Хотите встретиться со Светланой Андреевной? Она всегда открыта к встречам, но приготовьтесь к ее вечной занятости, ведь готовится новая передача ее многолетней серии «Открытая дверь». Стучитесь...», - советует Юрий Шлейкин.

Есть люди, которые в этом возрасте уже живут исключительно воспоминаниями. Но это точно не про Светлану Пушкину. У нее всегда есть планы и мысли о будущем. В этом, очевидно, и заключается секрет ее молодости и энергии: работать сегодня и думать о том, что ты будешь делать завтра. Коллектив медиахолдинга «Ника», Издательского дома «Петропресс», сайта «Петрозаводск говорит», газеты «ТВР-Панорама» чрезвычайно гордится тем, что работает бок о бок с человеком такого масштаба.

С юбилеем, Светлана Андреевна! Пусть в ваши открытые двери заходят только достойные люди! Многая лета и так держать! // Фото: из архива телеканала "Ника плюс" и личных архивов героев статьи.