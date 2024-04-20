Снежный покров в Петрозаводске вырос на 14 сантиметров

За сутки в Петрозаводске выпало 18 миллиметров осадков, что составляет почти 2/3 нормы апреля. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Снежный покров в карельской столице увеличился на 14 сантиметров.

Этот апрель уверенно идет на рекорд по осадкам. В этом месяце уже выпало 99 миллиметров осадков при норме в 32 миллиметра. До рекорда 1966 года (101 миллиметр) осталось совсем немного.

Отмечается, что завтра на юг Карелии придет тепло. Выпавший снег начнет активно таять, с понедельника начнутся дожди. Завтра воздух на юге прогреется до +3...+8 градусов, послезавтра до +7...+12 градусов. Дождливая погода будет чередоваться с солнечной. Холодов больше не ожидается. // Фото «Петрозаводск говорит»