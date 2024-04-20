20 апреля 2024, 09:57
Колыхматова назвала главную задачу в уборке города на этот момент
С утра в субботу в город вышла вся имеющаяся техника
В Петрозаводске продолжается борьба с последствиями мощного снегопада. Глава города Инна Колыхматова рассказала, что делается на этот момент.
«С 8 утра вся техника вышла в работу. Сейчас главная задача оперативно убрать рыхлый снег с дорог, обработать проезжую часть пескосоляной смесью, снять колейность и гребенку грейдерами»,
- сказала Колыхматова.
По словам градоначальницы, ночью подрядчик занимался уборкой основных магистралей и местных дорог в разных районах Петрозаводска. Противогололедными средствами обработаны тротуары. Уборкой остановочных комплексов заняты 40 человек. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com