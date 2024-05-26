Названа рыба-лидер по содержанию омега-3

Всего 100 граммов мойвы могут закрыть суточную потребность взрослого человека в омега-3. Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказала врач-терапевт Людмила Фролова. Белок этой рыбы легко усваивается, ее можно использовать в лечебном питании.

Мелкая морская рыба является лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. В нашей стране оптимальным уровнем потребления омега-3 жирных кислот считается 1 грамм в сутки, максимальный - 3 грамма. В 100 граммах мойвы содержание омега-3 составляет 1,44 г.

Организм человека не синтезируют эти жирные кислоты, а получает вместе с едой. Считается, что омега-3 нормализуют метаболические процессы, повышают иммунитет, помогает бороться с суставными воспалениями и препятствует онкологическим мутациям клеток. // фото nrd/ unsplash.com