Назван необычный способ охладиться в жаркую погоду

Врач предложил есть острый перец, чтобы охладиться в жаркую погоду.

Терапевт Тимур Асанов в беседе с News.ru перечислил продукты, которые помогают легче перенести жару. Это мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и перец чили. Он объяснил, что перец стимулирует рецепторы во рту, улучшает кровообращение и вызывает потоотделение.

Для жары подойдут и острые блюда, но перегружать организм острой едой не стоит. Также острую пищу не следует употреблять тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта. // фото unsplash.com/ Alessia Marusova