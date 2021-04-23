Названа причина закрытия бассейнов H2O и «Онего» в Петрозаводске

Причиной приостановки работы бассейнов H2O и «Онего» в Петрозаводске стало обнаружение превышения содержания хлороформа в воде. Об этом сообщили в Управлении физической культуры и спорта министерства образования и спорта РК.

По данным ведомства, нормы СанПиН были изменены в марте текущего года: допустимое содержание хлороформа - 0,06 мг/л; ранее показатель составлял 0,1 мг/л. В бассейнах уровень хлороформа выше положенного уровня. С нынешним показателем объекты не могут работать.

По словам администраций бассейнов, ежегодно весной в воде отмечается повышение уровня хлороформа, качество воды падает, повышается цветность. Подобные ситуации бывали и раньше.



В ближайшее время руководителями бассейнов будут проводиться анализы воды, предприняты меры по восстановлению допустимого уровня хлороформа. По предварительным данным, для восстановления качества воды потребуется около двух недель, после чего работа учреждений возобновится.