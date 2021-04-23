23 апреля 2021, 14:07
Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Чемпионата Европы
По всей вероятности в Северной столице пройдут не четыре матча Евро-2020, а семь
Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил о переносе некоторых матчей чемпионата Европы по футболу, который проводится в этом году, сообщает mail.ru.
Встречи польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге.
По всей видимости, в Санкт-Петербург перенесли еще один матч группового этапа чемпионата — между Швецией и Словакией, который должен был пройти в Дублине. Таким образом, в Северной столице вместо четырех встреч, скорее всего, пройдут семь.
Тогда новое расписание матчей чемпионата в Санкт-Петербурге пбудет выглядеть так:
- 12 июня. Бельгия — Россия, 22:00 мск
- 14 июня. Польша — Словакия, 19:00 мск
- 16 июня. Финляндия — Россия, 16:00 мск
- 18 июня. Швеция — Словакия, 16:00 мск (не подтверждено официально).
- 21 июня. Финляндия — Бельгия, 22:00 мск
- 23 июня. Швеция — Польша, 19:00 мск
- 2 июля. матч ¼ финала, 19:00 мск.
Фото с сайта sportmail.ru