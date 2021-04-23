Санкт-Петербург получил дополнительные матчи Чемпионата Европы

Глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек заявил о переносе некоторых матчей чемпионата Европы по футболу, который проводится в этом году, сообщает mail.ru.

Встречи польской сборной со Швецией и Словакией, которые должны были пройти в Дублине, состоятся в Санкт-Петербурге.

По всей видимости, в Санкт-Петербург перенесли еще один матч группового этапа чемпионата — между Швецией и Словакией, который должен был пройти в Дублине. Таким образом, в Северной столице вместо четырех встреч, скорее всего, пройдут семь.

Тогда новое расписание матчей чемпионата в Санкт-Петербурге пбудет выглядеть так:

12 июня. Бельгия — Россия, 22:00 мск

14 июня. Польша — Словакия, 19:00 мск

16 июня. Финляндия — Россия, 16:00 мск

18 июня. Швеция — Словакия, 16:00 мск (не подтверждено официально).

21 июня. Финляндия — Бельгия, 22:00 мск

23 июня. Швеция — Польша, 19:00 мск

2 июля. матч ¼ финала, 19:00 мск.

Фото с сайта sportmail.ru