Названа главная причина набора веса на самоизоляции

Популярный врач-диетолог Алексей Ковальков нашел объяснение набору веса в период самоизоляции. Специалист считает, что виной тому стресс. Своим мнением эксперт поделился с «Вечерней Москвой».

Ковальков придерживается мнения, что нахождение большого количества людей в замкнутом пространстве сравнимо с «тюрьмой». Для примера он привел однокомнатную квартиру, где на время самоизоляции собрались вместе сестра, теща, двое детей и так далее.

«В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс - это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса»,

- считает диетолог.

Ковальков напомнил, что в обычной ситуации в день человек может набрать 150 граммов жировой ткани. Но в стрессовой ситуации показатель может вырасти до 250–300 граммов.

Чтобы не набрать лишних килограммов, диетолог рекомендует исключить из рациона питания сахар, белый шлифованный рис, картофель, белый хлеб, соки и мед.