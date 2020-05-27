Главный санитарный врач рассказала о работе медицинских организаций

Главный санитарный врач и руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович приняла участие в заседании штаба по экономике, где в том числе обсудили работу медицинских учреждений в период распространения новой коронавирусной инфекции в Карелии. Информация об этом размещена на странице министра экономического развития Олега Ермолаева.

В частности руководитель Роспотребнадзора прокомментировала вопрос о возможности работать медицинским организациям в плановом порядке, отдельно затронув вопрос и деятельности косметологических клиник.

- Данный вопрос является в настоящее время сложным, так как постановлением Роспотребнадзора в начале апреля 2020 года рекомендовано запретить осуществлять плановую медицинскую деятельность, данное требование соблюдается до настоящего дня на территории Республики Карелия, также согласно приказа Министерства здравоохранения Республики Карелия государственные бюджетные учреждения здравоохранения не осуществляли плановую медицинскую помощь, в том числе Роспотребнадзора было рекомендовано не осуществлять данную помощь и медицинским учреждениям, которые имеют иную форму собственности, т.е. под эти рекомендации по сути попали все учреждения, которые имеют лицензии на медицинскую деятельность и осуществляют эту деятельность в плановом порядке.

Хотелось бы пояснить, что постановление Роспотребнадзора не является нормативно-правовым актом, оно носит рекомендательный характер.

В связи, с чем необходимо жить в сложившихся условиях, следовательно, плановую медицинскую деятельность необходимо возобновлять при определенных условиях соблюдения режимных санитарно-эпидемиологических условий и такое решение в отношении государственных учреждений Министерством здравоохранения Республики Карелия будет принято.

Что касается косметологических клиник мы знаем пред историю, когда в первых редакциях распоряжения Главы Республики Карелия появился запрет неосуществление косметологической деятельности и когда в Роспотребнадзор начали поступать жалобы на работу косметологических клиник в условиях запрета.

На сегодняшний день данная ситуация двоякая получается, что косметологические клиники действительно имеют лицензию на осуществление медицинской помощи, но по мнению Роспотребнадзора данные учреждения оказывают не те медицинские услуги первой необходимости, которые оказывают государственные учреждения.

Вместе с тем если подходить с юридической точки зрения и брать те послабления, которые введены на территории Республики, то любая такая клиника намного дисциплинированнее в части соблюдения режимных моментов. Учитывая изложенное, данные учреждения могут работать и должны работать, но их деятельность отличается от услуг первой помощи.

Таким образом, считаю возможным разрешить работать данным организациям, но с соблюдением режимных моментов.



Дополню, что распоряжением Главы Карелии номер 127 запрет работать косметологическим организациям не продлевался.

Постановление Главы Карелии о внесении оквэд 86 в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики подготовлено и находится на согласовании в органах исполнительной власти, - сообщает Людмила Котович.