Названы три симптома скорого сердечного приступа

Немецкий профессор-кардиолог Ульф Ландмессер рассказал, на что следует обратить внимание, чтобы выжить в случае перенесенного инфаркта.

На приступ может указывать то, что человек может начать ощущать сильное сдавливание в груди, будто «слон сидит на тебе», пишет «МК» со ссылкой на Focus Online. Вдобавок могут возникать болевые ощущения в груди и левой руке, сильные боли в животе. По наблюдению врача, эти симптомы могут сопровождаться одышкой или паническим состоянием.

По мнению американских ученых, помочь укрепить сердечную мышцу могут грецкие орехи, в которых содержится альфа-линоленовая кислота.