Названа дата празднования Дня Карелии в Калевале

Празднование Дня Карелии в этом году в Калевале переносят с 8 июня на 11 сентября.

Ранее с предложением о переносе праздника в правительство региона обратилась глава Калевальского района Валентина Булавцева. Она мотивировала решение сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В результате комиссия по проведению Дней республики рассмотрела предложение и поддержала его.

В Калевальском районе также был введен особый режим и дополнительные ограничительные меры. (фото tourprom.ru)