Названа альтернатива сметане при солнечных ожогах

Заменить сметану при солнечных ожогах могут примочки на основе травяных отваров. В частности, для этих целей может подойти черный чай, отвар ромашки или других трав. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала профессор кафедры кожных и венерических болезней им. Рахманова Института клинической медицины им. Склифосовского Сеченовского университета Елена Снарская. Рекомендации врача могут пригодиться и жителям Карелии из-за палящего в последние дни солнца. Ранее в республиканском МЧС дали советы, как не заработать тепловой и солнечный удары.

По словам Снарской, компрессы должны быть холодными. Для раствора подойдут сок алоэ вера, отвары ромашки, зверобоя, календулы, коры дуба. Также к поврежденной коже можно прикладывать картофельную кашицу, спитой черный чай и холодную квашеную капусту.

«Квашеная капуста применяется в виде кратковременных аппликаций на зону солнечного ожога, но только легкой и средней степени, без пузырей. Оставляем на 15-20 минут, затем аккуратно удаляем влажной салфеткой»,

- рассказала врач.

По словам Снарской, сметана при ожогах оказывает лишь временный эффект за счет охлаждения и кратковременного увлажнения и может привести к проблемам с кожей.

«В перспективе возможно присоединение вторичной инфекции, за счет создания условий для активации кокковой флоры», - отметила врач.

Фото: teletype.in