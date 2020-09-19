Назван самый популярный черноморский курорт в бархатный сезон

Самым популярным курортом Краснодарского края в бархатный сезон назван Сочи. В городе почти под завязку заполнены отели, пансионаты и санатории, сообщает ТАСС.

На курорте сейчас действует более 2500 мест размещения гостей. В начале сентября они были заполнены на 90 процентов, передает издание.

Помимо пансионатов и санаториев большой популярностью у туристов пользуются четырех- и пятизвездочные отели. Эксперты связывают это с тем, что на российский юг поехали отдыхающие, которые привыкли проводить отпуск за границей.