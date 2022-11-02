Назван самый опасный мессенджер

Поскольку в популярном мессенджере WhatsApp чаще всего выявляют критические уязвимости, то его можно назвать наиболее опасным. Такое мнение в беседе с агентством «Прайм» высказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Андрей Слободчиков.

По словам специалиста по кибербезопасности, недавно выявленные уязвимости позволяли получить полноформатный доступ к устройству. Речь идет об уязвимостях CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492, которым присвоили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10 соответственно. Хакеры начинали видеозвонок с пользователем или отправляли видео с вредоносным кодом.

При этом и менее известные мессенджеры также могут содержать критические уязвимости. Слободчиков подчеркнул, что чаще всего причина утечек кроется в цифровой неграмотности пользователя, а не в уязвимости мессенджера.

«Разработчики регулярно выпускают патчи ( обновление - Прим. ред.), закрывающие слабые места. Нередко люди забывают обновлять приложения, что увеличивает шанс утечки и делает устройство менее защищенным», - добавил он. (фото unsplash.com, Robin Worrall)