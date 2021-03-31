Жителей Карелии зовут участвовать в соревнованиях по робототехнике

В Петрозаводске 10 и 11 апреля пройдут республиканские соревнования по образовательной и спортивной робототехнике «RoboSkills 2021». Стать их участником может каждый независимо от возраста и используемым технологиям. Регистрация участников уже открыта. Заявки принимают до 7 апреля.

В программе соревнований: практическая олимпиада TechnoRoboCom (очно, онлайн); спортивные состязания (очно); программирование (очно, онлайн); творческие конкурсы (онлайн, заочно); конкурс фотографий.

Например, в олимпиады заявлено решение задач Lego MindStorms (4-9 класс), Arduino (5-8 класс, 9-11 класс), Raspberry PI (10-11 класс, студенты). А среди спортивных состязаний - автономное прохождение линии 15 мм, захват флага и ралли роботов.

Очные мероприятия будут проходить в ПетрГУ на проспекте Ленина, 33, в молодежном иннопарке и детском технопарке на Крупской, 12. (фото ucvt.org)