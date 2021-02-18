Apple нанимает специалистов для разработки сетей 6G

Компания Apple подыскивает сотрудников для работы над созданием сетей связи шестого поколения 6G, сообщило агентство Bloomberg. Недавно компания разместила вакансию инженера-исследователя беспроводных систем 5G/6G, передает ТАСС.

Специалисты будут исследовать и разрабатывать системы беспроводной связи нового поколения, участвовать в форумах, посвященных технологиям следующего поколения. Группа исследователей будет трудиться над созданием новой сети в течение следующего десятилетия.

По данным РБК, сроки запуска сетей 6G еще не определены. Эксперты ожидают, что сети связи шестого поколения будут развернуты не ранее 2030 года. Некоторые аналитики считают, что новейшая технология может обеспечить скорость соединения более чем в 100 раз выше, чем 5G. (фото tadviser.ru)