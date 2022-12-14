Назван район Карелии, где чаще строят загородные дома

За десять месяцев 2022 года в Карелии местные жители построили 1 629 частных домов, следует из данных Карелиястат.

По данным органов статистики, наиболее активно растет «частный сектор» в Прионежском районе. В этом районе Карелии построили с начала года почти в два раза (1,9) больше индивидуальных домов, чем за этот же период прошлого года.

В тройке лидеров, где жители Карелии предпочитают возводить дома, также Сортавальский и Лахденпохский районы. Для сравнения в Петрозаводске построили 159 домов, в Прионежье – 374.

Средний размер загородного дома равен 104 кв.м. это в два раза большей средней площади квартиры в многоквартирных домах. // фото unsplash.com