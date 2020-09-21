Назван продукт, снижающий риск рака

Помочь человеку избежать онкологии и проблем с сердцем может употребление в пищу коричневого риса. К такому выводу пришли зарубежные исследователи. Употреблять крупу рекомендуют умеренными порциями. Также ее можно использовать в качестве гарнира или добавлять в салаты и супы.

Ученые отмечают, что в коричневом рисе содержатся селен и магний, которые предотвращают накопление холестерина в артериях, сообщает РИА Новости со ссылкой на FoodNews. А содержащиеся в коричневом рисе антиоксиданты способны оказать противовоспалительный эффект и уменьшить риск развития рака груди и толстой кишки.

Вдобавок рис богат белками, минералами и клетчаткой. Употреблением риса в пищу нормализуют работу кишечника, поддерживает нормальный уровень сахара в крови и дает чувство насыщения.

Фото: gastronom.ru