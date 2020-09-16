Травмпункт БСМП временно поменял режим работы

В травматологическом пункте БСМП на улице Антикайнена, 3, в Петрозаводске начался ремонт.

В связи с чем, на время ремонта, пациентам для получения неотложной помощи придется обращаться в приемное отделение больницы на улице Кирова, 40. Об изменениях предупредили в Минздраве Карелии.

При этом в травмпункте сохраняются плановые приемы врачей по понедельникам, пятницам – с 08:00 до 18:00, а также по вторникам, средам, четвергам – с 08:00 до 15:00.

Завершить ремонт в здании на Антикайнена планируется до конца ноября.

Фото: ocrb.ru