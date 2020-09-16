16 сентября 2020, 16:17
Травмпункт БСМП временно поменял режим работы
Чтобы получить неотложную помощь, жителям Петрозаводска придется обращаться в отделение на улице Кирова
В травматологическом пункте БСМП на улице Антикайнена, 3, в Петрозаводске начался ремонт.
В связи с чем, на время ремонта, пациентам для получения неотложной помощи придется обращаться в приемное отделение больницы на улице Кирова, 40. Об изменениях предупредили в Минздраве Карелии.
При этом в травмпункте сохраняются плановые приемы врачей по понедельникам, пятницам – с 08:00 до 18:00, а также по вторникам, средам, четвергам – с 08:00 до 15:00.
Завершить ремонт в здании на Антикайнена планируется до конца ноября.
Фото: ocrb.ru