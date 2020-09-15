Онищенко назвал заболевание опаснее коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал заболевание пострашнее коронавирусной инфекции. Бывший главный санитарный врач страны призвал россиян одеваться по сезону, прививаться, пить витамины и не впадать в депрессию.

«Не охать, не ахать, что пришла осень, зима тяжелая. А наоборот, воспринимать это как данность. И все будет у нас хорошо. Одевайтесь по погоде, пейте витамины, прививайтесь и не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса», - сказал депутат «Вечерней Москве».

Онищенко рекомендовал сбалансировано и разнообразно питаться осенью, стараться ограничить круг общения, соблюдать режим дня, так как «ночные гуляния» плохо влияют на биоритмы организма. Он также указал на опасность простуды, на фоне которой можно подхватить грипп, парагрипп, коронавирус и другие инфекции.