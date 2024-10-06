Назван продукт для защиты от рака, он продается в любом магазине

Россиянам назвали продукт для защиты от рака, найти его можно в любом продуктовом магазине. О полезных свойствах чеснока рассказал теледоктор Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев.

Чеснок отличается противомикробной активностью и обладает защитными свойствами от рака, пишет издание «Аргументы и факты».

«Вообще это как средство укрепления иммунитета, там много антиоксидантов, и как антионкологическое средство. Во всяком случае, в литературе фигурирует чеснок как одна из возможных положительных вещей»,

- утверждает Мясников.

Он отметил, что чеснок входит в Топ-7 самых полезных продуктов наравне с фруктами, овощами, рыбой, молочными продуктами, орехами, черным шоколадом.

Чеснок можно смешивать с медом, кисломолочными продуктами, его можно запекать, использовать как приправу. // фото unsplash.com/ Mike Kenneally