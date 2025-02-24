Назван неожиданный модный тренд предстоящей весны

Майку-алкоголичку назвали модным трендом предстоящей весны. Слова французских стилистов приводит «Лента.ру».

Специалисты советует носить майку-алкоголичку в качестве альтернативы белой футболке. Будут популярны разные варианты этого предмета гардероба. Например, с цветной каймой, широким П-образным вырезом или в более спортивном стиле.

Как отмечают эксперты, сочетать эту одежду можно как с повседневными, так и с вечерними нарядами. Такие майки можно носить с джинсами, широкими брюками и мини-юбками.

Сообщается, что многие бренды уже включили майки-алкоголички в свои новые коллекции. // Фото: unsplash.com / Atikh Bana