24 февраля 2025, 21:42
Назван неожиданный модный тренд предстоящей весны
Стилисты призывают носить майки-алкоголички в качестве альтернативы белой футболке в новом сезоне
Майку-алкоголичку назвали модным трендом предстоящей весны. Слова французских стилистов приводит «Лента.ру».
Специалисты советует носить майку-алкоголичку в качестве альтернативы белой футболке. Будут популярны разные варианты этого предмета гардероба. Например, с цветной каймой, широким П-образным вырезом или в более спортивном стиле.
Как отмечают эксперты, сочетать эту одежду можно как с повседневными, так и с вечерними нарядами. Такие майки можно носить с джинсами, широкими брюками и мини-юбками.
Сообщается, что многие бренды уже включили майки-алкоголички в свои новые коллекции. // Фото: unsplash.com / Atikh Bana