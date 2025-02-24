Российский турист погиб в Индии

Российский турист погиб во время отдыха в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, россиянин катался на лыжах вместе с другом на севере страны. В это время внезапно сошла лавина. Наш соотечественник в числе прочих оказался под снегом.

Пострадавших откопали из снежной ловушки. Россиянина на вертолете доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли.

В посольстве России отметили, что дипломаты находятся на связи с местными властями и с родными погибшего. // Фото: freepik.com