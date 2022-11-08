Назвали размер единого пособия для семей с детьми в 2023 году

Глава Минтруда России Антон Котяков сообщил на совещании у Владимира Путина 8 ноября, что средняя сумма единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных составит 13 900 рублей. Об этом пишут «Известия».

Пособие начнут выдавать с 1 января следующего года, его будут предоставлять по одному заявлению. Подать его можно в электронном виде, не собирая никаких справок.

Эта выплата объединит семь других, которые действуют сейчас. Назначать пособие будут после «комплексной оценки нуждаемости». // Фото: pxhere.com