Выполнявший санитарный рейс вертолет упал, погиб человек

Выполнявший санитарный полет Ми-2 рухнул в Костромской области. По данным экстренных служб, один человек погиб, передает «Интерфакс».

Всего на борту вертолета находились пятеро. Пострадали четыре человека, это пилоты и фельдшеры.

Ми-2 совершил жесткую аварийную посадку недалеко от аэропорта «Сокеркино», он летел из Шарьи. На место ЧП выехал глава региона Сергей Ситников. Там уже работают сотрудники экстренных служб. // Фото: МЧС России