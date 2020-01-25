Назначен новый руководитель Октябрьской железной дороги

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров представил руководящему составу Октябрьской железной дороги нового начальника магистрали Виктора Голомолзина, сообщает пресс-служба ведомства.

Владимир Голоскоков, с января 2016 года возглавлявший Октябрьскую железную дорогу, переходит на работу в центральный аппарат ОАО «РЖД».

Новый начальник Октябрьской магистрали Виктор Голомолзин родился 2 февраля 1971 года. В 1995 году окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения по специальности «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

Трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста электровоза локомотивного депо Алтайская Западно-Сибирской железной дороги. В дальнейшем прошел трудовой путь от дежурного по станции до начальника Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги.

В 2012 году назначен заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по локомотивному и вагонному хозяйствам. В феврале 2012 года назначен первым заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги. С января 2016 года и до настоящего назначения был начальником Калининградской железной дороги.