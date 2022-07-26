26 июля 2022, 13:12
Найденные на улице банковские карты сделали петрозаводчан уголовниками
Жители Петрозаводска потратили чужие деньги и попали под статью
Двое мужчин в карельской столице потеряли банковские карты. Их обнаружили другие горожане и не преминули воспользоваться «удачей», сообщили в МВД Карелии.
В частности, один платежный инструмент нашел на улице 44-летний петрозаводчанин. Он пошел в магазины, аптеку и потратил три тысячи рублей. Когда деньги на карточке закончились, выбросил ее.
Банковскую карту другого рассеянного горожанина нашел ранее судимый 34-летний мужчина. Он тут же перевел 33 700 рублей на свой счет и тоже выбросил карточку. Деньги впоследствии потратил.
Обоих злоумышленников вычислили и задержали. Возбуждены уголовные дела о кражах, фигуранты признали вину. // Фото: pxhere.com