Найденные на улице банковские карты сделали петрозаводчан уголовниками

Двое мужчин в карельской столице потеряли банковские карты. Их обнаружили другие горожане и не преминули воспользоваться «удачей», сообщили в МВД Карелии.

В частности, один платежный инструмент нашел на улице 44-летний петрозаводчанин. Он пошел в магазины, аптеку и потратил три тысячи рублей. Когда деньги на карточке закончились, выбросил ее.

Банковскую карту другого рассеянного горожанина нашел ранее судимый 34-летний мужчина. Он тут же перевел 33 700 рублей на свой счет и тоже выбросил карточку. Деньги впоследствии потратил.

Обоих злоумышленников вычислили и задержали. Возбуждены уголовные дела о кражах, фигуранты признали вину. // Фото: pxhere.com