Девочку-подростка пятый день не могут найти в Карелии

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Веру Владимировну Клинову. Девочка пропала еще 22 июля, сообщили в МВД Карелии.

Она родилась в 2007 году, где находится и куда исчезла, неизвестно. Была одета в фиолетовые шорты, футболку зеленого цвета, обута в розовые кроссовки.

Рост девочки около 160 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темные средней длины.

Всех, кто располагает сведениями о ее местонахождении, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8 953 549 69 78, 8 911 415 25 87. // Фото: МВД Карелии