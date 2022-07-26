Пятилетнему мальчику оторвало руку до локтя дверью стиральной машины

Пятилетнему мальчику в Семенове Нижегородской области оторвало руку. Ее отрезало до сустава локтя, ребенок был в очень тяжелом состоянии, сообщили в Приволжском исследовательском медицинском университете.

Врачи ПИМУ пришили оторванную конечность, операция длилась 4 часа. Несчастье случилось 24 июля. Видимо, дверца машинки сломалась, поэтому ребенок смог засунуть внутрь работающей стиралки руку.

Конечность оторвало до локтя, мальчика доставили в Семеновскую больницу, оказали ему первую помощь, а потом на вертолете переправили в Университетскую клинику ПИМУ.

Малыш попал в реанимацию, он потерял много крови и был в тяжелом состоянии. Хирурги сделали ему переливание, оперировали четыре часа и приживили конечность.

Сейчас ребенок в стабильном состоянии. Предстоит длительный период реабилитации. К лечению подключатся нейрохирурги. С родителями мальчика работают психологи.

Напомним, в Сортавале хирурги на днях пришили правую кисть девочке. Руку юной велосипедистке отрезал поезд. // Фото: pxhere.com