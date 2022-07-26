Мужчина в Кондопоге украл чужой кондиционер и продал

Кто-то украл кондиционер, который 57-летняя жительница Кондопоги хранила в гараже. Женщина пришла за помощью в полицию, сообщили в МВД Карелии.

Она рассказала, что пропавшее устройство стоит более 15 тысяч рублей. Оперативники не нашли следов взлома и вышли на 36-летнего дальнего родственника женщины.

Он раньше уже имел проблемы с законом, поэтому его решили опросить. Выяснилось, что у мужчины есть дубликат ключей от гаража.

Правоохранители считают, что он вынес оттуда кондиционер, продал, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант признался. // Фото: pxhere.com