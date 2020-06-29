Найден сбежавший с места ДТП водитель, сбивший велосипедистку

Дорожная полиция разыскала водителя, который сбил велосипедистку вечером 28 июня в районе пересечения Родникового проезда и Водлинского переулка и скрылся с места аварии. Женщина получила телесные повреждения.

Водителем автомобиля ВАЗ оказался петрозаводчанин, 1991 года рождения, ранее лишенный прав, сообщает ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении него административные материалы за управлением водителем, не имеющим прав, за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкоголь после ДТП и оставление места ДТП.

За то, что молодой человек покинул место дорожного происшествия, суд назначил ему административный арест на 3 суток.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска