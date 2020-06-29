Скончался карельский поэт Сергей Аркавин

Ушел из жизни карельский поэт, писатель, переводчик с английского Сергей Аркавин. Его не стало в минувшее воскресенье, 28 июня. Печальное известие сообщила Национальная библиотека Карелии.

Аркавин окончил физико-математический факультет ПетрГУ в 1972 году. Студенты его помнят, как автора сценариев капустников, фестивалей и фильмов ФМФ и как актера.

В 2015 году Национальная библиотека Карелии получила в дар коллекцию книг, создававшуюся и хранившуюся в семье Аркавиных - Берлинера на протяжении 20 века. Коллекция хранится в секторе редких книг и работы с книжными памятниками.

В 2019 году многие книги из личной библиотеки Сергея Аркавина пополнили библиотечный фонд и фонды читателей через Открытую библиотеку. В конце мая в Электронной библиотеке авторов Карелии была перевыпущена авторская подборка стихов Аркавина «Грустный историк», дополненная стихотворениями, измененными автором в 2019 году. В середине июня библиотека получила текст нового издания, которое объединяет под одной обложкой стихи Сергея Аркавина и его бабушки Веры Аркавиной.