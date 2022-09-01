Найден пропавший в Петрозаводске 54-летний мужчина

Поиски 54-летнего жителя Петрозаводска, объявленного накануне в розыск, завершены. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным министерства, криминальная составляющая в исчезновении горожанина отсутствует. В полиции не уточнили, где и при каких обстоятельствах нашли мужчину.

Напомним, местонахождение пропавшего было неизвестно с 13 августа. Отмечалось, что мужчина может находиться в районе Октябрьского проспекта среди людей, ведущих асоциальный образ жизни. Фото «Петрозаводск говорит»