Мошенники обманули жительницу Карелии по новой схеме

В полицию Прионежского района обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что мошенники похитили у нее более 130 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы поддержки оператора сотовой связи и спросил, пользуется ли клиентка платной услугой, которую ей подключили. Та ответила, что впервые слышит об этом. Мужчина рассказал, как отключить услугу. Он продиктовал ей комбинацию цифр, которую нужно набрать, и попросил сказать код из СМС-сообщения. Женщина все сделала, не заподозрив ничего подозрительного.

Через некоторое время потерпевшая решила зайти в личный кабинет интернет-банка, но у нее ничего не вышло. Жительница республики обратилась в банк, ей восстановили доступ. Тут женщина выяснила, что со счета списаны ее сбережения - 29 тысяч рублей. Также был оформлен кредит на 115 тысяч рублей, эти деньги тоже пропали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: unsplash.com