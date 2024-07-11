Навоз фермы в Карелии стекал в реку Шуя и загрязнял грунтовые воды

Сельхозпредприятие в Карелии нарушило законодательство о побочных продуктах животноводства. Это установили сотрудники Россельхознадзора по время очередной проверки. Ее провели весной по согласованию с прокуратурой.

Оказалось, что навоз с молочной фермы вывозили и складировали на арендованном земельном участке, расположенном в 400 метрах от реки Шуя. Хранилище не было оборудовано герметичным покрытием, отсутствовали бортики и канавки для стока избыточной влаги, которые исключают растекание навоза. Таким образом, предприятие загрязняло грунтовые воды.

Когда стал таять снег, наступил паводок, навозная жижа затопила участок и стекала в реку. Кроме того, в выгребной яме убойного пункта нашли не утилизованные в крематоре четыре вымени.

Нарушение устранили в ходе проверки. Предприятие и должностное лицо фермы привлекли к административной ответственности. Предприятие должно устранить нарушения до мая 2025 года. // фото: unsplash.com